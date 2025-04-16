Suudiler AB'ye vizesiz seyahat edecek

diken.com.tr'nin haberine göre AB'nin Suudi Arabistan, Bahreyn ve Umman Büyükelçisi Christophe Farnaud, Körfez medyasına yaptığı açıklamada, bu yönde bir düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirileceğini duyurdu.

5 YILLIK ÇOK GİRİŞLİ VİZE KOLAYLIĞI

Farnaud, Avrupa Komisyonu'nun geçen yıl Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Umman vatandaşlarına beş yıl geçerli çok girişli Schengen vizesi imkanı sağlandığını hatırlattı. Vize muafiyetinin bu sürecin doğal bir devamı olduğunu belirtti.

"TURİZM VE KÜLTÜREL DİYALOG DESTEKLENECEK"

Büyükelçi, Suudi Arabistan'ın uluslararası turizme açılma çabalarını övdü ve AB'nin bu dönüşümü desteklemek için önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Farnaud, "Vize muafiyeti, erişilebilirlik, kültürel diyalog ve stratejik ortaklık açısından yeni bir dönem başlatacak" ifadelerini kullandı.

VİZYON 2030 HEDEFLERİNE AB DESTEĞİ

Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 programı kapsamında turizmi geliştirme ve ekonomik çeşitlilik sağlama hedeflerine değinen Farnaud, AB'nin bu çabaları coşkuyla karşıladığını ve desteklediğini sözlerine ekledi.

TÜRKİYE İÇİN VİZE SORUNU DEVAM EDERKEN...

AB'nin Suudi Arabistan'a yönelik bu adımı atarken, Türkiye ile vize serbestisi müzakerelerinin hala sonuçlanmamış olması dikkat çekiyor. Türk vatandaşları Schengen Bölgesi'ne seyahatlerinde vize almaya devam ederken, Körfez ülkelerine tanınan kolaylıklar göze çarpıyor.