SUV çarptı, kadının üzerinden birçok araç geçti

Feci kaza, D-650 kara yolu Arifiye ilçesi Aşağı Kirazca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen SUV tarzı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan kadının üzerinden arkadan gelen başka araçlar geçti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.