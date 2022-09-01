﻿Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankeri karaya oturdu

Mısır medyasında çıkan haberlere göre, bir petrol tankeri, ülkenin kuzeydoğusundaki Süveyş Kanalı'nın güney girişi yakınında karaya oturdu.
Bu nedenle kanaldaki gemi trafiği tamamen dururken, tankeri kurtarma çalışmaları başlatıldı. (AA)
Mısır medyasında çıkan haberlere göre, bir petrol tankeri, ülkenin kuzeydoğusundaki Süveyş Kanalı'nın güney girişi yakınında karaya oturdu.
Bu nedenle kanaldaki gemi trafiği tamamen dururken, tankeri kurtarma çalışmaları başlatıldı. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.