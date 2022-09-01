1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankeri karaya oturdu

Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankeri karaya oturdu

Mısır'ın kuzey doğusundaki Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankerinin karaya oturması nedeniyle kanaldaki gemi trafiği akışı durdu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 04:01
Takip Et

Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankeri karaya oturdu

Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankeri karaya oturdu
+
Aa
-

Mısır medyasında çıkan haberlere göre, bir petrol tankeri, ülkenin kuzeydoğusundaki Süveyş Kanalı'nın güney girişi yakınında karaya oturdu.

Bu nedenle kanaldaki gemi trafiği tamamen dururken, tankeri kurtarma çalışmaları başlatıldı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
1
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
2
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
﻿Abdullah Gül'ün hayallerini yıkacak açıklama CHP'den geldi
3
﻿Abdullah Gül'ün hayallerini yıkacak açıklama CHP'den geldi
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
4
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
﻿AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na Mine Sineren’den yanıt: Bu açıklama insanın midesine oturur
5
﻿AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na Mine Sineren’den yanıt: Bu açıklama insanın midesine oturur
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
6
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
7
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
﻿Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankeri karaya oturdu
﻿Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankeri karaya oturdu
﻿Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankeri karaya oturdu
﻿Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Aydın’da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği eşini bıçakla öldürdü
﻿Aydın’da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği eşini bıçakla öldürdü
﻿Aydın’da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği eşini bıçakla öldürdü
﻿Av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı
﻿Av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı
﻿Av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı
﻿İzmir'de okul servis ücretlerine yüzde 25 zam
﻿İzmir'de okul servis ücretlerine yüzde 25 zam
﻿İzmir'de okul servis ücretlerine yüzde 25 zam
﻿Exxen üyeliklerine zam geldi
﻿Exxen üyeliklerine zam geldi
﻿Exxen üyeliklerine zam geldi
﻿Aydın'da iki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Aydın'da iki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Aydın'da iki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Şanlıurfa’da taciz zanlısı linç edilmek istendi
﻿Şanlıurfa’da taciz zanlısı linç edilmek istendi
﻿Şanlıurfa’da taciz zanlısı linç edilmek istendi
﻿Mostafa Mohamed coştu bir kere: Yine attı, Nantes'ı kurtardı
﻿Mostafa Mohamed coştu bir kere: Yine attı, Nantes'ı kurtardı
﻿Mostafa Mohamed coştu bir kere: Yine attı, Nantes'ı kurtardı
﻿Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 4 gözaltı
﻿Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 4 gözaltı
﻿Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 4 gözaltı
﻿Yangın sırasında evde mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı   
﻿Yangın sırasında evde mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı   
﻿Yangın sırasında evde mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.