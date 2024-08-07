Suya düşen yabancı uyruklu çocuğu kurtaran şahıs akıntıya kapılarak kayboldu

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçük yaştaki yabancı uyruklu bir çocuk sulama kanalına düştü. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan İrfan S., tereddüt etmeden suya atladı ve çocuğu kurtarmayı başardı. Ancak, kendisi güçlü akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Ekipler seferber oldu

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri, İrfan S.’nin bulunması için kanal boyunca arama kurtarma çalışması başlattı. Bu arada, İrfan S.’nin kurtardığı çocuk Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arama çalışmaları sürüyor

Yetkililer, kaybolan şahsı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İrfan S.'nin ailesi ve mahalle sakinleri, umutla bekleyişlerini sürdürüyor.