Suya verdiği paraya isyan edince yaka paça dışarı attılar: Maliyeti 2 lira pazarda 5 liraya satıyorum

Son yıllarda yaşanan ekonomik bozulmanın en somut göstergelerinden birisi de dışarıda aldığımız bir ürünün fiyatının pahalı mı ucuz mu olduğuna dair fiyat algılarımızın yerle bir olması olarak gösteriliyor.

Havaalanlarında sık sık gördüğümüz fahiş fiyatlar artık alışveriş yaptığımız marketlerde, bir öğlen yemeği yediğimiz restoranlarda karşımıza çıkmaya başladı.

Hatta geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan örgütlenen vatandaşlar, restoran ve kafelerdeki fiyatların bu denli farklı ve pahalı olmasının sebebi olarak esnafı göstermiş ve ülke genelinde 2 günlük bir boykot yapacaklarını açıklamışlardı.

Toplumsal olarak da bir takım sorunlara yol açan bu durum yavaş yavaş patlak vermeye başlıyor. Bir vatandaş yemek yemek için girdiği bir restoranda bir çorba ve bir su içti. Kasaya gittiğinde yarım litre suyun 30 lira olduğunu öğrendi.

Kendisinin aynı suyu 2 liraya alarak pazarda 5 liraya sattığını söyleyen adam “Ayıp denen bir şey var. 30 lira bir su olur mu” sözlerini söyleyerek duruma isyan etti.

O anları cep telefonu ile kaydeden adam, çevredeki vatandaşları da çekerek bu videoyu sosyal medyada yayınlayacağını söyleyen vatandaş daha soran restoran çalışanlarının kötü müdahalesine maruz kaldı.

Ne bu milleti kazıklama diyerek sesini yükselten adam restoranda görevli olan kişi veya kişiler tarafından dışarıya atıldı.

Videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından konu sosyal medyada da gündem oldu. Videoyu izleyen vatandaşların çoğu yaşlı adama hak verdi.