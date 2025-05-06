Suyu israf eden artık yandı! Cezalar yolda

İklim değişikliği ve kuraklığa karşı çözümler üretmek amacıyla bir araya gelen Su Yönetimi ve Verimliliği Çalışma Grubu’nun Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunduğu öneriler kabul edilirse, suyu verimsiz kullananlar cezalandırılacak, verimli kullananlar ise ödüllendirilecek.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, çalışma grubunun bakanlığa ilettiği öneriler şu şekilde:

• Tüm su kullanıcılarını kapsayan bir dijital veri tabanı ve izleme sistemi oluşturulmalı.

• Tarım, sanayi ve içme-kullanma sularında verimliliği artırmak için ülke genelinde teşvik ve yaptırım mekanizmaları geliştirilmeli.

• Kaçak su kullanımıyla mücadele için denetimler sıkılaştırılmalı ve etkili cezalar getirilmeli.

• Ulusal düzeyde Su Kullanım Envanteri hazırlanmalı.

• Hanelerde su tasarrufu sağlayan ekipmanlar (perlatör, rezervuar düzenleyici vb.) için belediyeler tarafından destek programları başlatılmalı.

• Konutlar ve sitelerde yağmur suyu toplama sistemleri zorunlu kılınmalı.

• Su Kanunu ve Taşkın Kanunu ile ilgili hazırlıklar tamamlanmalı.

• Çiftçilerin su kullanımını takip edebilmesi için mobil uygulamalar ve dijital sensörler devreye alınmalı.

• Sayaç kurulumu için çiftçilere yüzde 100 hibe veya yüzde 50 maddi destek sağlanmalı.

• Su yönetiminde yetki çakışmalarını ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılmalı.

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