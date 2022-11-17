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Suyu lezzetlendirmek nasıl olur?

İşte su içmeyi daha lezzetli hale getiren nefis tarifler…

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 13:30
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Suyu lezzetlendirmek nasıl olur?
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Bir su bardağı içerisine yarım limon ve birkaç doğranmış çilek ve nane ya da taze biberi ekleyin..

Dilimlenmiş taze ananas ve naneyi suya ekleyebilirsiniz…

Limonu ince şeritler halinde kestikten sonra yarım bardak ahududu ile birlikte tüketmek keyif verecektir…

Bir dilim karpuz ezdikten sonra içine bir dal taze biberiye eklemekte fayda var…

Bir avuç böğürtlen ve birkaç taze adaçayı yaprağını hafifçe ezip üzerine soğuk su ekleyebilirsiniz…

Yarım dilim ananas, bir çorba kaşığı kadar taze zencefil ve yarım dilimlenmiş portakalı karıştırıp suyunuza ekleyebilirsiniz…

Portakal, limon ve misket limonunu büyük kavanoza tüm malzemeleri koyup karıştırın ardından nane ekleyin…

Bir salatalığı ince dilimler halinde kestikten sonra taze nane ekleyerek suyunu lezzetlendirebilirsiniz…

Lezzetli ve soğuk bir su elde etmek için ayrıca meyvelerden buz küpleri de hazırlayabilirsiniz…

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