Suyun altında rekabet! Yeni nesil bir spor dalının yükselişi

Stanford Üniversitesi'nden Dr. Julie Roth, su altı hokeyinin hem fiziksel hem de zihinsel faydalarını şu şekilde açıkladı:

"Sualtı hokeyi, kardiyovasküler dayanıklılığı artırırken, kas gücünü ve esnekliğini geliştirir. Ayrıca, suyun altındaki düşük yer çekimi etkisi, eklemler üzerindeki stresi azaltır ve bu sporun düşük yaralanma riski ile yapılmasını sağlar. Zihinsel açıdan ise, su altında oynandığı için yüksek düzeyde konsantrasyon ve takım çalışması gerektirir."

Harvard Medical School'dan Dr. Robert H. Shmerling, sualtı hokeyinin stres azaltıcı etkisine dikkat çekerek şunları belirtti:

"Sualtı hokeyi, oyuncuların su altında zaman geçirerek rahatlamasını sağlar ve stres seviyelerini düşürür. Bu spor aynı zamanda sosyal bağları güçlendirmeye yardımcı olur ve takım üyeleri arasında güçlü bir dayanışma hissi oluşturur"

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: SU ALTI HOKEYİNİN ETKİLERİ

Journal of Sports Science & Medicine'de yayımlanan bir çalışmada, sualtı hokeyinin fiziksel ve zihinsel faydaları incelendi.

Araştırma, bu sporun kardiyovasküler sağlığı iyileştirdiğini, kas dayanıklılığını artırdığını ve zihinsel sağlığı olumlu yönde etkilediğini ortaya koydu. Ayrıca, sualtı hokeyinin düşük yaralanma riski ile yapılabilen bir spor olduğu belirtildi.

SU ALTI HOKEYİNİN KURALLARI VE OYNANMA ŞEKLİ

Su altı hokeyi, 1.8 metre derinliğindeki bir havuzda oynanır ve her takım altı oyuncudan oluşur.

Oyuncular, yüzgeç, maske, şnorkel, eldiven ve kısa hokey sopaları kullanır. Oyun, havuzun tabanında yer alan küçük bir topun rakip takımın kalesine sokulması amacıyla oynanır. Maçlar genellikle 15 dakikalık iki devre halinde oynanır ve en çok gol atan takım galip gelir.

DÜNYA ÇAPINDA SU ALTI HOKEYİNİN POPÜLERLEŞMESİ

Sualtı hokeyi, başlangıçta İngiltere'de ortaya çıkmış olsa da, zamanla Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Kanada gibi ülkelerde de popüler hale geldi.

Uluslararası Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS), bu sporu dünya çapında tanıtmak ve düzenlemek amacıyla çeşitli turnuvalar ve etkinlikler düzenlemekte.

Dünya Sualtı Hokeyi Şampiyonası, su altı hokeyinin en prestijli turnuvalarından biridir ve dünya genelindeki takımları bir araya getirir.

SU ALTI HOKEYİNİN GELECEĞİ

Uzmanlar, su altı hokeyinin gelecekte daha da popüler hale geleceğini ve farklı yaş gruplarından daha fazla insanın bu spora ilgi göstereceğini öngörüyor.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Maria Neira, "Sualtı hokeyi, fiziksel ve zihinsel sağlığı destekleyen eşsiz bir spor dalıdır. Gelecekte, bu sporun daha geniş kitlelere ulaşması ve gençler arasında daha fazla popülerlik kazanması beklenmekte" dedi.