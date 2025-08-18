Suyun altındaki gömü

CHP lideri Özgür Özel’in 14 Ağustos konuşmasının satır arasında vurguladığı ancak dikkatlerden kaçan şu önemli cümle var:

“Bir de işin görünmeyen başka bir buzdağı var.

O tamamen suyun altında gömük.

Allah’ın izniyle onu da çıkaracağız.”

CHP liderinin açıklamaktan son anda vazgeçtiği buzdağı ne olabilir?

Erdoğan’ı çok zor durumda bırakacak çok önemli 2 dosya var.

Birincisi; “Diplomasız Erdoğan” d

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu, İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün hakkında, katibi Emine Seven’in “aslı görülmeden fotokopi” üzerine tasdik şerhi vermesi iddiasına ilişkin soruşturma başlatmamasından ötürü “uyarma” cezası verdi.

2014 – 2018 ve 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın diplomasının aslını Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri araştırmadan noter tasdikli resimsiz diplomayı geçerli saydılar.

Seçim Kanunun 163. Maddesi şöyle:

“Seçim kurulları başkan ve üyelerinden herhangi biri kanuna aykırı hareketleriyle seçim muamelelerinin yapılmasını ve oy verilmesini kısmen veya tamamen imkânsız kılar yahut seçimlerin butlanına bilerek sebebiyet verirse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

İlaveten; Türk Ceza Kanunun şu maddeleri de önemlidir;

Madde 283 – Suçluyu kayırma.

Madde 257 – Görevi kötüye kullanma.

Madde 279 – Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi

Bu yasa hükümlerine dayanarak CHP’nin hukukçular YSK üyeleri ile İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün ve katibi Emine Seven hakkında dava açmalılar.

İkincisi; Erdoğan ailesinin ve vakıflarının yurt içi ve yurt dışındaki servetleridir.

Erdoğan ailesinin Amerika’daki TURKEN vakfı;

New York’ta inşa ettiği binasını 89.6 milyon dolara mal etti. TÜRKEN Vakfı, Michigan’daki Muhammed Ali çiftliğini 2,5 milyon ABD dolara satın aldı. New York, Washington, Boston, Virginia, Syracuse gibi ayrı yerlerde TÜRKEN Vakfının 8 evi var değerleri belli değil.

Amerika’da kurulan AK Party Representation to the United States LLC iki bina aldı:

Amerika’da Başkanlık Bulvarı (16th Street NW) üzerindeki Paris’teki Elysee Sarayı’na benzeyen Fransız tarzı tarihi bina 4,8 milyon dolara alındı. Washington’da yabancı misyonların bulunduğu bölgedeki ikinci bina 4,055 milyon dolara alındı.

CHP Lideri Özgür Özel’in; “Suyun altında gömük buzdağı” sözlerinden Erdoğan için düşündüğüm 2 gömü şöyle:

Diploma. Mal varlığı.

2014- 2023 döneminde CHP bu iki konu başta Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı Erdoğan’a karşı durur gibi yaptı.

PROJE kitabım; Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve Meral Akşener’in siyasi kararları ile Erdoğan’a verdikleri desteği açıkça ortaya koyuyor.

