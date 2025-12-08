La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid Celta Vigo'yu konuk etti.

Swedberg, çok şık bir dokunuşla takımını Real Madrid deplasmanında öne geçirdi! 🔥 pic.twitter.com/FKPoM53ibq — S Sport Plus (@ssportplustr) December 7, 2025

SWEDBERG OYUNUN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken devre arasında Celta Vigo'da oyuna giren Willot Swedberg 54. dakikada muhteşem bir dokunuşla ağları havalandırdı.

Maçta 1-0 geri düşen Real Madrid'de Fran Garcia üst üste gördüğü sarı kartlarla 64'te oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda eksik mücadele etmesine rağmen beraberlik için yüklenen Real Madrid, uzatmalarda Fernandez'in de kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 9 kişi kaldı ve sonrasında bir kez daha sahneye çıkan Swedberg'in golüyle sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Celta Vigo, 2006'dan beri kazanamadığı Santiago Bernabeu'da galibiyete çok yakın! 😎 pic.twitter.com/RRQCYbOzEi — S Sport Plus (@ssportplustr) December 7, 2025

BARCELONA İLE PUAN FARKI 4'E ÇIKTI

Santiago Bernabeu'da bu sezon ilk yenilgisini alan Real Madrid, 36 puanla haftayı kapatarak lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı.

2006'DAN SONRA İLK GALİBİYET

Öte yandan 2006'dan sonra ilk kez Santiago Bernabeu'da kazanan Celta Vigo ise puanını 19'a yükseltti.

SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Ligde son 5 maçta yalnızca bir galibiyet alarak 6 puan toplayabilen Real Madrid'de Xabi Alonso'nun da geleceği tartışmaya açıldı.