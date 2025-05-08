Swiatek yarı finalde: Rakibini 52 dakikada saf dışı bıraktı

İtalya Açık’ın son şampiyonu Iga Swiatek, ev sahibi İtalyan raket Elisabetta Cocciaretto karşısında adeta tenis dersi verdi. Roma'da korta çıkan Polonyalı dünya 2 numarası, turnuvanın ikinci turunda rakibini sadece 52 dakikada 6-0 ve 6-1’lik setlerle mağlup etti. Maç boyunca 35 servis puanının 28’ini kazanan Swiatek, Cocciaretto’ya tek bir kırılma puanı bile şansı tanımadı.

Swiatek, son beş yıl içinde Roma'daki dördüncü şampiyonluğu için kortta mücadele veriyor. 2023'te Elena Rybakina karşısındaki çeyrek final maçını sakatlık nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Bu durum haricinde, son 19 maçının 18’ini set vermeden kazanarak İtalya Açık'taki etkileyici formunu bir kez daha gözler önüne serdi.

SIRADAKİ ENGEL: DANİELLE COLLİNS

Swiatek’in üçüncü turdaki rakibi Amerikalı tenisçi Danielle Collins olacak. Collins, ikinci turda Romanyalı Elena-Gabriela Ruse’u 6-3 ve 6-3’lük setlerle mağlup ederek adını son 32’ye yazdırdı. Swiatek, bu sezon katıldığı sekiz turnuvanın tamamında en az çeyrek finale kadar ilerlemesine rağmen henüz kupa kazanamadı. Ancak Roland Garros öncesinde Roma’da yakaladığı form, Polonyalı yıldızın bu geleneği bozabileceğini gösteriyor.

NAOMİ OSAKA'NIN TOPRAK ZEMİNDE YÜKSELİŞİ

Japon tenisçi Naomi Osaka, toprak kortta yaşadığı sıkıntıları geride bırakmaya kararlı. İsviçreli Viktorija Golubic karşısında zorlu geçen mücadeleyi 2-6, 7-5 ve 6-1’lik setlerle kazanan Osaka, İtalya Açık’ta üçüncü tura yükseldi. Golubic, sakatlanan İspanyol raket Paula Badosa’nın yerine turnuvaya dahil olmuştu.

27 yaşındaki Osaka, geçtiğimiz hafta Fransa’daki L’Open 35 de Saint-Malo turnuvasında kazandığı zaferle ilk toprak kort şampiyonluğunu elde etti. Aynı zamanda bu, 2023 Temmuz ayında anne olduktan sonraki ilk WTA şampiyonluğu oldu. Osaka şimdi, 18 numaralı seri başı Brezilyalı Beatriz Haddad Maia ya da Çek raket Marie Bouzkova ile karşı karşıya gelecek.

PAOLİNİ VE JABEUR DA ÜÇÜNCÜ TURDA

Ev sahibi İtalya adına korta çıkan Jasmine Paolini de turnuvanın üçüncü turuna yükseldi. Yeni Zelandalı Lulu Sun'u 6-4 ve 6-3’lük setlerle geçen Paolini, bu yılki performansını sürdürmeye devam ediyor. Turnuvanın altıncı seri başı olan Paolini, bir sonraki turda Tunuslu Ons Jabeur ile karşılaşacak.

Ons Jabeur, ikinci turda Çek raket Petra Kvitova ile karşılaşacaktı ancak Kvitova'nın sakatlığı nedeniyle mücadele oynanmadan Tunuslu tenisçi üçüncü tura yükseldi.

ROLAND GARROS YAKLAŞIYOR

İtalya Açık’ta heyecan sürerken gözler şimdiden sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Roland Garros’a çevrilmiş durumda. Paris'teki turnuva 25 Mayıs'ta başlayacak. Iga Swiatek burada da favoriler arasında gösteriliyor. Polonyalı tenisçi, son beş yılın dördünde Roland Garros'ta şampiyonluk kupasını kaldırdı ve toprak kortta oyun hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

Swiatek’in Roma’daki bu formu, Paris için önemli bir mesaj niteliğinde. Aynı şekilde Naomi Osaka da toprak korttaki ivmesini koruyarak büyük sahnede iddialı olabileceğini kanıtlamaya çalışıyor. Turnuva, tenis dünyasında bu iki ismin olası karşılaşmasını şimdiden merakla bekliyor.