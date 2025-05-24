Swiatek'in hedefi 5. şampiyonluk

Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvası arasında bulunan Roland Garros, bu yıl 25 Mayıs-8 Haziran tarihlerinde 124. kez organize edilecek.

İlk kez 1891 yılında düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın ana tablo maçları, yarın başkent Paris'te başlayacak.

SWİATEK ÜST ÜSTE 4. ZAFER PEŞİNDE

Kadınlar dünya sıralamasının 5. basamağındaki Iga Swiatek, Fransa Açık'ta art arda 4 olmak üzere 5. şampiyonluğu için mücadele verecek.

Bu yıl eski performansını aratsa da toprak korttaki başarısı sayesinde "Toprağın kraliçesi" lakabını alan Swiatek, daha önce 2020, 2022, 2023 ve 2024'te Fransa Açık şampiyonluğu yaşadı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta final oynayan tek kadınlar dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka da Fransa Açık'ın favorileri arasında yer alıyor.

Avustralya Açık'ta 2 ve ABD Açık'ta bir olmak üzere 3 grand slam şampiyonluğuna sahip Sabalenka, Fransa Açık'ta ilk, kariyerindeki 4. büyük turnuva zaferi için korta çıkacak.

Swiatek ve Sabalenka'nın yanı sıra 2022 finalisti ABD'li Coco Gauff (2), geçen senenin finalisti İtalyan Jasmine Paolini (4), bu yılın Avustralya Açık şampiyonu ABD'li Madison Keys (7) ile 2024 ABD Açık finalisti Jessica Pegula (3) şampiyonluk için öne çıkıyor.

ALCARAZ ÜNVANINI KORUMAK İSTİYOR

Tek erkeklerde geçen yılın şampiyonu dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz, Fransa Açık'ta ünvanını korumak ve 5. grand slam zaferi için mücadele edecek.

Avustralya Açık'ta 2 ve ABD Açık'ta bir olmak üzere 3 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ise Fransa Açık'taki ilk zaferini hedefleyecek.

Fransa Açık'ta 3, kariyerinde 24 kez grand slam şampiyonu olan Sırp Novak Djokovic (6), ilerleyen yaşına rağmen turnuvanın favorileri arasında yer alıyor.

Geçen yılın finalisti Alman Alexander Zverev (3), ABD'li Taylor Fritz (4) ve Norveçli Casper Ruud (7) gibi isimler de ön plana çıkıyor.