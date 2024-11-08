Swiatek'ten erken veda

WTA Finalleri'nde Swiatek'in elenmesi, Barbora Krejcikova'nın Coco Gauff'u mağlup ederek yarı finale çıkmasınının ardından ikinci bir şok oldu.

Swiatek, son grup maçında Kasatkina'yı 6-1, 6-0'lık skorla yense de yoluna devam etmesi için Gauff'un Krejcikova'ya karşı galibiyet alması gerekiyordu. Ancak Krejcikova, 7-5, 6-4'lük bir galibiyetle grup lideri olarak yarı finale adını yazdırdı.

WTA Finalleri'nde Iga Swiatek, gruptan çıkamayan ilk şampiyon olarak tarihe geçti gösterdi. 2024 yılına hızlı bir başlangıç yapan Polonyalı tenisçi, Doha, Indian Wells, Madrid, Roma ve Fransa Açık'tan şampiyonlukla ayrıldı. Ancak sezonun ikinci yarısında formunda düşüş yaşadı ve sıralamada Aryna Sabalenka'nın gerisinde kaldı. Swiatek, formunu toparlamak için koç değişikliğine gitmiş, Tomasz Wiktorowski yerine Wim Fissette ile çalışmaya başlamıştı.

Swiatek'in turnuvaya erken vedası finaldeki diğer rakiplerin şansı açısından önemli değişikliklere yol açtı. Krejcikova, yarı finalde Çinli

Zheng Qinwen'ten tarihi başarı

Coco Gauff yarı finalde

ile karşılaşacak. Sabalenka ise, Gauff ile karşılaşarak final yolunda ilerlemeye çalışacak. Swiatek için ise bu sezon, zorlu bir yılın ardından büyük bir yeniden yapılanma süreci başlıyor.