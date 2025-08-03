Switch 2 sadece 7 haftada 6.000.000 sattı

Nintendo’nun yeni nesil oyun konsolu Switch 2, yalnızca çıkışından sonraki yedi hafta içinde altı milyon satış rakamına ulaştı. Şirketin 5 Haziran 2025’te piyasaya sürdüğü cihaz, Nintendo’nun bugüne kadar en hızlı satan donanımı olarak kayda geçti. Japon devin yayınladığı son çeyrek raporuna göre, bu başarı, şirketin daha önceki konsol lansmanlarını da geride bırakıyor.

İlk dört gün içinde 3,5 milyon satışa ulaşan Switch 2, sadece Nintendo için değil, oyun sektörünün genelinde de tarihi bir başarıya imza attı. Karşılaştırmak gerekirse, ilk Switch modeli ilk haftasında 1,5 milyon, PlayStation 5 ise aynı sürede 2,1 milyon satış rakamına ulaşmıştı. Xbox Series X|S’in ise bu tempoya yaklaşamadığı belirtiliyor.

Japonya merkezli teknoloji devi, yıl sonuna kadar 15 milyon satış hedefliyor. Tokyo merkezli oyun analisti Dr. Serkan Toto, bu hedefin “tipik bir Nintendo mütevazılığı” olduğunu belirtiyor.

MARİO KART WORLD ETKİSİ VE YIL SONU BEKLENTİLERİ

Switch 2 ile birlikte piyasaya sürülen Mario Kart World, bu rekorun perde arkasındaki en önemli nedenlerden biri. Şirket verilerine göre, oyun bugüne kadar 5,63 milyon adet sattı. Bu, cihazı satın alan kullanıcıların yüzde 94’ünün aynı zamanda Mario Kart World’e de sahip olduğu anlamına geliyor.

Piyasa analistleri, yılın son çeyreğinde yaşanacak tatil sezonunun satışlara ivme kazandırabileceğini vurguluyor. Video oyun sektöründe yıllık satışların yüzde 40 ila 50’si bu döneme denk geliyor. Eğer üretimde bir aksama yaşanmazsa, Switch 2’nin ilk mali yılında 20 milyon sınırına ulaşabileceği ifade ediliyor. Ancak bu tahmin, resmi kaynaklarca henüz doğrulanmış değil.

Konsol sayısındaki artış, oyun yapımcılarını da harekete geçirmiş durumda. Pek çok büyük firma, 2025 yılı bitmeden oyunlarını Switch 2’ye özel olarak optimize etmeye hazırlanıyor. Genişleyen oyun kütüphanesiyle birlikte oyuncuları hareketli bir yıl bekliyor. Özellikle Mario Kart World'ün çevrimiçi yarışları, cihazın etrafında şekillenen topluluğun en büyük çekim merkezlerinden biri hâline gelmiş durumda.