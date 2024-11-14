Sydney Sweeney, Hollywood'a tepki gösterdi

Kaynak: Haber Merkezi
Sydney Sweeney, Hollywood'a tepki gösterdi

Sydney Sweeney, Hollywood'daki "kadınları güçlendirme" söylemlerinin gerçek olmadığını ve sektörde kadınların birbirini desteklemesinin sadece bir maskeden ibaret olduğunu dile getirdi.

27 yaşındaki oyuncu, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda, Hollywood’daki kadınları güçlendirme mesajlarına karşı şüphelerini dile getirdi. "Bu sektörde sürekli 'Kadınlar birbirini güçlendiriyor' deniyor," diyen Sweeney, "Ama hiçbir şey olmuyor. Her şey sahte ve herkesin arkasından söylenenlerin maskesi" şeklinde konuştu.

Sweeney, açıklamalarıyla, Hollywood'da görünenin aksine, kadınların birbirini desteklemekten çok birbirlerini eleştirdiklerini vurguladı. Özellikle yapımcı Carol Baum'ın Sweeney’nin dış görünüşü ve oyunculuk yetenekleri hakkında eleştirilerde bulunması, Sweeney’yi bu konuda daha açık sözlü olmaya itti.

Hollywood'daki kadın dayanışması hakkında daha fazla söz söylemeye devam edeceğini belirten Sweeney, sektördeki ikiyüzlülükle mücadele edeceğini ifade etti.

article-inset-landscape-2.webp

Son Haberler
"Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek kandırdılar
"Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek kandırdılar
Acun Ilıcalı'ya soğuk duş! Kanalı devredildi
Acun Ilıcalı'ya soğuk duş! Kanalı devredildi
Sosyal medya fenomeni baget ekmek çantasıyla tepki topladı!
Sosyal medya fenomeni baget ekmek çantasıyla tepki topladı!
‘Bahçeli'nin çağrısından Erdoğan'ın haberi vardı’. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı gerçeği açıkladı
‘Bahçeli'nin çağrısından Erdoğan'ın haberi vardı’. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı gerçeği açıkladı
Seçil Erzan'dan mahkemeye mektup: Arda Turan ile Emre Belözoğlu’nu tefecilikle suçladı
Seçil Erzan'dan mahkemeye mektup: Arda Turan ile Emre Belözoğlu’nu tefecilikle suçladı