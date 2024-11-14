Sydney Sweeney, Hollywood'a tepki gösterdi

27 yaşındaki oyuncu, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda, Hollywood’daki kadınları güçlendirme mesajlarına karşı şüphelerini dile getirdi. "Bu sektörde sürekli 'Kadınlar birbirini güçlendiriyor' deniyor," diyen Sweeney, "Ama hiçbir şey olmuyor. Her şey sahte ve herkesin arkasından söylenenlerin maskesi" şeklinde konuştu.

Sweeney, açıklamalarıyla, Hollywood'da görünenin aksine, kadınların birbirini desteklemekten çok birbirlerini eleştirdiklerini vurguladı. Özellikle yapımcı Carol Baum'ın Sweeney’nin dış görünüşü ve oyunculuk yetenekleri hakkında eleştirilerde bulunması, Sweeney’yi bu konuda daha açık sözlü olmaya itti.

Hollywood'daki kadın dayanışması hakkında daha fazla söz söylemeye devam edeceğini belirten Sweeney, sektördeki ikiyüzlülükle mücadele edeceğini ifade etti.