Sydney Sweeney kırmızı elbisesiyle adeta büyüledi

Son yılların parlayan yıldızı ve Hollywood’un güzelliğiyle kendisine hayran bırakan oyuncusu Sydney Sweeney, 1975’ten bu yana çeşitli kategorilerde ve halkın oylamasıyla verilen People's Choice Awards’ta boy gösterdi.

Sweeney, kırmızı halıda stilini sergileyerek kırmızı dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sweeney, aktör Glen Powell'la birlikte rol aldığı Anyone But You filmindeki performansıyla Yılın Komedi Filmi Yıldızı kategorisinde aday gösterildi.

26 yaşındaki oyuncunun ödülü kazanması için, No Hard Feelings'den Jennifer Lawrence, Barbie'den Margot Robbie ve Ryan Gosling, Asteroid City'den Scarlett Johansson gibi diğer adayları geride bırakması gerekecek.

35 yaşındaki oyuncu filmi hakkında şöyle konuştu, "Yüksek sesle güldünüz, yüksek sesle tezahürat yaptınız ve dünyanın her yerindeki sinemalarda dans ettiniz. Sevinciniz güçlü ve bulaşıcıydı. Kraliçe Bea'mize (filmde hayat verdiği karakter) özellikle teşekkür ederim. Kendisiyle bu yolculuğa çıkmama izin veren ve oyuncu kadromuzu yolun her adımında nezaket ve vizyonla yönlendiren güzel bir bağ var.”

SYDNEY SWEENEY KİMDİR?

12 Eylül 1997 doğumlu Amerikalı aktris Sydney Bernice Sweeney, Washington'un Spokane kasabasında doğdu ve büyüdü. Kasabasına gelen bağımsız bir filmde rol için seçmelere katılmak istedikten sonra oyunculukla ilgilenmeye başladı. Kısa bir süre sonra ailesi ile Los Angeles'a taşındı.

2018'de başlayan "Everything Sucks!" dizisindeki Evaline rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca bir başka popüler dizi, "The Handmaid's Tale"e 2. sezonunda Eden rolüyle katıldı. Oyuncuya dünya çapında şöhret getiren yapım ise "Euphoria" dizisi oldu. Yapımda Cassie karakterini canlandıran Sweeney bu performansıyla bolca övgü topladı. Ayrıca bir başka hit HBO dizisi olan "The White Lotus"ta da rol alan bir performans ortaya koydu. Sweeney Sony'nin "Madame Web" filminin kadrosunda da yer alıyor.

Criminal Minds, Grey's Anatomy ve Pretty Little Liars gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı.