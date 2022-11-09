Sylvester Stallone’den itiraf geldi: Trajik bir hata yaptım

54 yaşındaki eski manken Jennifer Flavin, 25 yıldır evli olduğu 'Rocky' ve 'Rambo' gibi filmlerin 76 yaşındaki efsane oyuncusu Sylvester Stallone'ye Ağustos ayında boşanma davası açtı.

Page Six tarafından elde edilen mahkeme belgelerinde; evliliğin 'geri dönülemez şekilde bozulduğunu' ve Flavin'in evlilikleri sırasında biriken mal varlıklarının aralarında 'adil bir şekilde dağıtılmasını' talep ettiğini belirtilmişti. Flavin ayrıca, aktörün 'varlıklarını kasıtlı olarak dağıtmak, tüketmek ve/veya boşa harcadığını' iddia ederek; Stallone'un alacağından daha fazla para almayı talep etmişti. Kızlık soyadını geri almak isteyen Flavin, aynı zamanda Palm Beach'deki evlerinin özel kullanımını da istemişti.

'KÖPEK YÜZÜNDEN BOŞANIYORLAR' İDDİASI

Aileye yakın kaynaklar, TMZ'ye konuşarak; Jennifer Flavin'in, Sylvester Stallone ile yeni Rottweiler köpekleriyle ilgili büyük bir kavga ettikten sonra boşanma davası açtığını iddia etmişti Stallone, adı Dwight olan köpeği 'ailelerini koruması' için istemii; ancak Flavin, aileye başka bir köpek eklemeye yanaşmamıştı.

STALLONE YALANLADI

Sylvester Stallone ise, 25 yıllık evliliğinin köpeği yüzünden sona erdiği iddialarını reddetmişti. Stallone, TMZ'ye konuşarak; "Böyle önemsiz bir tartışmayla ilişkiyi bitirmedik" ifadelerini kullanmıştı. Ancak sık sık seyahat ettikleri ve iki evde yaşadıkları göz önünde bulundurulduğunda, 'köpeğe nasıl bakacakları' konusunda eşiyle anlaşamadıklarını kabul etmişti.Ünlü isim, sürpriz ayrılığı ikisinin 'farklı yönlere' gitmesiyle açıklayarak, şöyle konuşmuştu:"Jennifer'a saygı duyuyorum. Onu her zaman seveceğim, harika bir kadın ve tanıdığım en iyi insan."

'İLİŞKİMİZE HER ZAMAN DEĞER VERECEĞİM'

Öte yandan boşanmayla ilgili People'a konuşan Jennifer Flavin ise "25 yıllık evliliğin ardından kocam Sylvester Stallone'a boşanma davası açtığımı duyurmaktan üzüntü duyuyorum. Artık evli olmayacak olsak da, paylaştığımız 30 yılı aşkın ilişkiye her zaman değer vereceğim ve ikimizin de güzel kızlarımıza bağlı olduğumuzu biliyorum" demişti.

'BİR DAHA YAPMAYACAĞIM'

Ancak tüm bunların ardından ikili, kısa süre içerisinde problemlerini çözdü ve boşanmaktan vazgeçti. Aralarını düzelten ünlü çift, sık sık baş başa veya kızları Sophia, Sistine ve Scarlet ile birlikte çeşitli etkinliklerde boy gösterdi. Boşanmanın eşiğinden dönen Sylvester Stallone, geçtiğimiz gün ise 25 yıllık evliliğinin neredeyse bitmesine neden olan 'trajik bir hata' yaptığını açıkladı. The Hollywood Reporter'a konuşan aktör, şu ifadeleri kullandı: "Bazen işlerimi ailemin önüne koyuyorum ve bu bir daha yapmayacağım trajik bir hata."



