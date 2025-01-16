Szalai Çaykur Rizespor’a neden gelmedi? İlhan Palut açıkladı

Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Başakşehir FK’ya konuk olacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştiren antrenman öncesinde yeşil- mavili ekibin teknik direktörü İlhan Palut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başakşehir FK karşılaşmasını değerlendiren İlhan Palut, "Her deplasman çok zor. Başakşehir ligin kalbur üstü takımlarından. Bence sahada iyi bir futbol olacak. Seyir zevki yüksek bir karşılaşma bekliyorum. Rakibin iç saha performansı iyi. Güçlü oyuncuları var. Ama bize artık bir istikrar yakalamak istiyoruz. Bunu Hatayspor maçıyla başlatmış olmayı umuyoruz. İkinci yarıya başlıyor, ilk yarıda daha iyi bir ikinci yarı hayal ediyoruz. Başakşehir’de bunu ilk ayağı. Tüm gücümüzle mücadelemizi vereceğiz" dedi.

YABANCI VAR HAKEMİ AÇIKLAMASI

Yabancı VAR ile ilgili düşüncelerini de aktaran Palut "Ben ara ara konuşuyorum ve sonra keşke VAR ve hakem performanslarına değinmeseydim diyorum. Ben çözümünü kendi adıma buldum; hakemi maç günü öğreniyorum. 2 saat sonra maçın kimi yöneteceğini orada anlıyorum. Kendimi bu konudan biraz konsantrasyon olarak sıyırmak istiyorum. Yabancı veya Türk VAR hakemi diye bunu hiç düşünmedim. Ama ben, bizim hakemlerimiz VAR’daki karar mekanizmasını çok doğru ve adaletli bir şekilde uygulayabileceklerine inanıyorum. Aslında ilk duyduğumda 'buna ne gerek var keşke bu duruma gelmeseydik' de diyorum. Bu konuda yine umudumu koruyorum" şeklinde konuştu.

“SZALAİ AVRUPA’DA KALMAK İSTEDİ”

Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Macar savunmacı Attila Szalai ile görüştüğünü söyleyen Palut, “Attila Szalai ile görüştüm. Ama daha çok Avrupa’da kalmak istedi. Onun dışındaki söylenilen isimlerin Rizespor ile ilgili bağlantılarını ilk kez duyuyorum. 14 yabancı oyuncumuz var. Biz şu anda 2 tane yabancı oyuncu transferi yapmak istiyoruz. Buradaki mevkilerde bir defansa takviye bir de hücumun çeşitli bölgelerinde oynayabilecek bir kanat oyuncusu kadromuza takviye etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Attila Szalai, sezonun ikinci bölümünü Belçika ekibi Standard Liege'de geçirecek. Szalai'nin bonservisi Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da bulunuyor.