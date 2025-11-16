Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nun son maçında Macaristan İrlanda'yı konuk etti.

SALLAI VE SZALAI İLK 11'DE FORMA GİYDİ

Puskas Arena'da oynanan karşılaşmaya Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Roland Sallai ve Kasımpaşa forması giyen eski Fenerbahçeli stoper Atilla Szalai ilk 11'de başladı.

TROY PARROT HAT-TRICK YAPTI

Macaristan ilk yarıda Lukacs ve Varga ile bulduğu gollerle devreye 2-1'lik üstünlükle girerken İrlanda'nın formda golcüsü Troy Parrott'u tutmakta zorlandı.

İlk yarıda penaltıdan ağları havalandıran Parrott 80 ve 90+6'da attığı gollerle İrlanda'yı play-off turuna taşımayı başardı.

İRLANDA'YI PLAY-OFF'A TAŞIDI

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde ismi anılan Parrott son iki maçta attığı 5 golle İrlanda'nın hem Portekiz'i hem de Macaristan'ı yenmesinde büyük rol oynayarak Dünya Kupası umutlarını yeşertti.