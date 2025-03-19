Szalai'den Arda Güler'e övgü

Macaristan Milli Takımı'nın defans oyuncusu Attila Szalai, milli takıma geri döndüğü için mutlu olduğunu kaydetti.

Zor bir süreci geride bıraktığını dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de geçirdiği günlerden bahsederek, "Azmin ve çalışmanın karşılığını alacağımı düşünüyordum. Her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Hocamız bana tekrardan güvendi ve takıma davet etti. Bu ailenin bir parçası olmak benim için bir onur. Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum.

"TÜRKİYE BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

İstanbul ve Türkiye benim için çok değerli, burada harika yıllar geçirdim. Yarınki maç için sabırsızlanıyorum. Umarım iyi bir sonuç alırız. Tabii ki EURO 2024'ten sonra belirli değişiklikler var. Bu normal çünkü futbol çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Daha hızlı ve güçlü bir hale geliyor. Biz de buna adapte olmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BELÇİKA LİGİ'NDE İYİ KONUMDAYIZ"

Standard Liege'deki performansı değerlendiren Szalai, "Sahaya tekrardan döndüğüm için çok mutluyum. Birkaç maçta 90 dakika oynayabildim. Yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Belçika Ligi'nde şu an iyi bir konumdayız. Milli takımda elimden geleni yapıyorum. Herkes oynamak istiyor ve bu çok normal. Biz bir aileyiz. Birbirimize destek olmalı ve ülkemiz için elimizden geleni yapmalıyız." açıklamasını yaptı.

"ARDA GÜLER'İN ÇOK İYİ BİR MANTALİTESİ VAR"

Fenerbahçe'de daha önce birlikte forma giydiği Arda Güler'le ilgili değerlendirmelerde de bulanan Szalai, onunla gurur duyduğunu belirterek, "Arda'yı çok iyi tanıyorum. İlk Fenerbahçe antrenmanlarına katıldığında 15-16 yaşlarındaydı. Milli takımda harikaydı, Real Madrid oyuncusu oldu. Hepimiz onunla gurur duyabiliriz. Çok iyi bir mantalitesi var. Onun için anahtar bu. Modern futbolda sadece yetenek yeterli olmuyor. Her gün bir şeyler öğrenmek için çalışıyor. Yarın oynamayacağı için mutlu olduğumu söyleyebilirim." diye konuştu.