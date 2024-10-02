Szczesny emekliliği yarıda bıraktı Barcelona ile anlaştı

La Liga’da Barcelona kaleci Ter Stegen’in sakatlığı sonrası transfer yaptı. Katalan ekibi, Alman kalecinin sezonu kapatması sonrası, geçtiğimiz aylarda emekliliğini açıklayan Szczesny ile sözleşme imzaladı. Polonyalı kaleci, sezon sonuna kadar takımda kalacak.

Emekliliği yarıda bırakan 34 yaşındaki kaleci, "Başka bir kulüp için bunu yapmazdım." dedi.

Wojciech Szczesny kariyeri boyunca 548 maçta sahaya çıktı. Szczesny, bu maçlarda kalesinde 559 gol görürken 210 maçta kalesini gole kapattı. Tecrübeli eldiven kariyerinde Agrykola Warszawa, Arsenal, Brentford, Roma ve Juventus formalarını giydi.