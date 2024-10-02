Szczesny emekliliği yarıda bıraktı Barcelona ile anlaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Szczesny emekliliği yarıda bıraktı Barcelona ile anlaştı

Barcelona’da sezonu kapatan kaleci Ter Stegen’in yerine gelen isim belli oldu. Katalan ekibi, ağustos ayında emekliliğini açıklayan Szczesny ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Polonyalı kaleci böylece emekliliği yarıda bırakarak yeniden futbola döndü.

La Liga’da Barcelona kaleci Ter Stegen’in sakatlığı sonrası transfer yaptı. Katalan ekibi, Alman kalecinin sezonu kapatması sonrası, geçtiğimiz aylarda emekliliğini açıklayan Szczesny ile sözleşme imzaladı. Polonyalı kaleci, sezon sonuna kadar takımda kalacak.

Emekliliği yarıda bırakan 34 yaşındaki kaleci, "Başka bir kulüp için bunu yapmazdım." dedi.

Wojciech Szczesny kariyeri boyunca 548 maçta sahaya çıktı. Szczesny, bu maçlarda kalesinde 559 gol görürken 210 maçta kalesini gole kapattı. Tecrübeli eldiven kariyerinde Agrykola Warszawa, Arsenal, Brentford, Roma ve Juventus formalarını giydi.

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun hapis istemiyle yargılandığı davada karar
Ekrem İmamoğlu'nun hapis istemiyle yargılandığı davada karar
Saray'da kaçak rakı ve şarap baskını
Saray'da kaçak rakı ve şarap baskını
Kabin ekibine saldıran Dilan Çıtak'a soruşturma
Kabin ekibine saldıran Dilan Çıtak'a soruşturma
Erzurum’da şok intihar: Uzman çavuş araçta ölü bulundu
Uzman çavuş araçta ölü bulundu
Esmanur, bilek güreşinde dünya 3'üncüsü oldu
Esmanur, bilek güreşinde dünya 3'üncüsü oldu