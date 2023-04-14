﻿Szczesny'nin durumu belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz
Polonyalı kaleci Sporting Lizbon mücadelesinin 41. dakikasında oyundan çıkarak hastaneye götürülmüş ve futbolseverleri korkutmuştu.
Sağlık kontrollerinden geçen Szczesny yüreklere su serpen bir açıklama yaptı.
Ünlü kaleci, "O anda endişelendim çünkü nefes alamıyordum. Gerekli kontroller yapıldı, herşey yolunda, hiçbir sorunum yok" ifadelerini kullandı.
Szczesny bu sezon Juventus kalesini ligde 21, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta korurken toplamda 18 golü kalesinde görürken performansıyla dikkat çekti.