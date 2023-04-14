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Szczesny'nin durumu belli oldu

Juventus'un Sporting Lizbon'u konuk ettiği karşılaşmada göğsünü tutarak oyundan çıkmak isteyen 33 yaşındaki kaleci Szczesny sağlık durumu belli oldu.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 07:59
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Szczesny'den iyi haber var

Szczesny'nin durumu belli oldu
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Editör: Ufuk Cingöz

Polonyalı kaleci Sporting Lizbon mücadelesinin 41. dakikasında oyundan çıkarak hastaneye götürülmüş ve futbolseverleri korkutmuştu.

Sağlık kontrollerinden geçen Szczesny yüreklere su serpen bir açıklama yaptı.

Ünlü kaleci, "O anda endişelendim çünkü nefes alamıyordum. Gerekli kontroller yapıldı, herşey yolunda, hiçbir sorunum yok" ifadelerini kullandı.

Szczesny bu sezon Juventus kalesini ligde 21, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta korurken toplamda 18 golü kalesinde görürken performansıyla dikkat çekti.

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