Szymanski'den eski takımına Şampiyonlar Ligi mesajı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Feyenoord oldu.

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kariyerinde daha önce Feyenoord forması giyen Szymanski, yaptığı paylaşımda, "Görüşürüz" ifadesini kullandı.

Szymanski, daha önce 2022-2023 sezonunda Hollanda ekibinde forma giymişti. Feyenoord'da 40 maçta sahaya çıkan Polonyalı futbolcu, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.

İKİ TAKIMDA DA FORMA GİYENLER

Sebastian Szymanski'nin yanı sıra Robin van Persie, Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt ve Colin Kazım - Richards da iki kulübün birden formasını giymişti.

Robin van Persie şu anda Hollanda ekibinin teknik direktörlük görevini yürütüyor.

SON KARŞILAŞMA 2016'DA

İki takım son olarak 2016 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmıştı. Kendi sahasında rakibine 1-0 yenilen Fenerbahçe, Hollanda'daki maçta Mousa Sow'un röveşatasıyla 1-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu!