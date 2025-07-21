Szymanski'den eski takımına Şampiyonlar Ligi mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Szymanski'den eski takımına Şampiyonlar Ligi mesajı

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Feyenoord ile eşleşen Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, eski takımına mesaj yolladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Feyenoord oldu.

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kariyerinde daha önce Feyenoord forması giyen Szymanski, yaptığı paylaşımda, "Görüşürüz" ifadesini kullandı.

whatsapp-image-2025-07-21-at-13-38-26.jpeg

Szymanski, daha önce 2022-2023 sezonunda Hollanda ekibinde forma giymişti. Feyenoord'da 40 maçta sahaya çıkan Polonyalı futbolcu, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.

İKİ TAKIMDA DA FORMA GİYENLER

Sebastian Szymanski'nin yanı sıra Robin van Persie, Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt ve Colin Kazım - Richards da iki kulübün birden formasını giymişti.

Robin van Persie şu anda Hollanda ekibinin teknik direktörlük görevini yürütüyor.

SON KARŞILAŞMA 2016'DA

İki takım son olarak 2016 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmıştı. Kendi sahasında rakibine 1-0 yenilen Fenerbahçe, Hollanda'daki maçta Mousa Sow'un röveşatasıyla 1-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu!Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu!

Son Haberler
Trabzonspor'un 3 milyon Euro'luk teklifi reddedildi!
Trabzonspor'un 3 milyon Euro'luk teklifi reddedildi!
Şüphesinde haklı çıktı: Bekçiyi göğsünden bıçakladı!
Şüphesinde haklı çıktı: Bekçiyi göğsünden bıçakladı!
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan OVP mesajı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan OVP mesajı
Dorukhan Toköz Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı!
Dorukhan Toköz Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı!
Taşa adanmış bir hayat: Muzaffer Sönmez’in Türk-İslam eserleri müzesi
Taşa adanmış bir hayat: Muzaffer Sönmez’in Türk-İslam eserleri müzesi