Szymanski: En iyisini İsmail Kartal bilir

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski, Twente maçı öncesi açıklamalar yaptı.

İşte Szymanski'nin açıklamaları;



-Fenerbahçe olarak iyi yoldayız. İyi bir gidişatımız var. 6 maçta aldığımız sonuçlar ortada. Çok daha iyi olacağız. En iyisini yapmak için her şeyi deniyoruz. İlerleyen dönemde daha da iyi olacağız. Twente ile geçen sene iki maç oynadım. Neler yapabileceklerini iyi biliyorum.



-Fenerbahçe'de iyi bir başlangıç yaptım. Ben değil, takım için de bu geçerli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sıkı çalışıyorum. Kimin gol attığı, asist yaptığı önemli değil. Kazanmak önemli.



-Fenerbahçe iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takım. Rekabet, takıma fayda sağlar. Herkes gelişir. İsmail Kartal en iyi 11'i kuracaktır. En iyisini İsmail Kartal bilir. Fazla kaliteli oyuncunun olması, faydalı bir şey.



-Benim oyun tarzım bu! Koşu ve pres anlamında takıma yardımcı olurum. Bazen rakipten top çalmak, beni gol atmaktan daha fazla mutlu ediyor.

-Taraftarın gösterdiği bu ilgiyi ve sevgiyi beklemiyordum. Sadece beni değil, tüm takımı tutkuyla destekliyorlar. Avrupa ile kıyaslarsam, buradaki tutku çok farklı. Ben de bunu çok seviyorum.