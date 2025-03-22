Szymanski İtalyan devlerini peşinden sürüklüyor: Fenerbahçe’nin istediği bonservis ortaya çıktı

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Szymanski İtalyan devlerini peşinden sürüklüyor: Fenerbahçe’nin istediği bonservis ortaya çıktı

Fenerbahçe forması giyen Szymanski için İtalya’nın dev kulüpleri teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli yönetimin Polonyalı oyuncu için istediği bonservis belli oldu.

Fenerbahçe’nin yıldız orta saha oyuncusu Szymanski Avrupa kulüplerini peşinde sürüklüyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Serie A ekiplerinden Milan ve Napoli, yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçecek.

Teknik Direktör Mourinho’nun orta sahadaki vazgeçilmezlerinden biri olan 25 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe’nin 25 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi. İtalyan kulüplerinin sezon sonunda harekete geçmesi bekleniyor.

25 yaşındaki futbolcunun hem merkez orta saha hem de on numara olarak görev yapabilmesinin ilgi çektiği belirtildi.

Sezon başından bu yana 42 maça çıkan Szymanski 5 gol attı ve 9 asist yaptı.

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