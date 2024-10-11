Szymanski'den Fenerbahçe’ye kötü haber

Kaynak: Haber Merkezi
Szymanski'den Fenerbahçe’ye kötü haber

Fenerbahçe’ye Szymanski'den kötü haber geldi. Polonya Mili Takımı Teknik Direktörü Probierz, yıldız oyuncunun sakatlandığını duyurdu.

Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Michał Probierz, cumartesi günü Uluslar Ligi'nde oynayacakları Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Probierz açıklamasında Sebastian Szymanski'nin sakatlık geçirdiğini duyurdu

Probierz, Szymanski'nin sakatlığına ilişkin açıklamasında, "İki gün antrenman yapmadı, dün bireysel antrenman yaptı. Portekiz maçında oynayıp oynamayacağına antrenmandan sonra karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Polonya basınında yer alan haberde, Szymanski'nin Portekiz maçında sahada olmasa bile sakatlığının durumuna göre 15 Ekim Salı günü Hırvatistan'a karşı oynanacak mücadelede forma giymesi bekleniyor.

Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıkarak 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Son Haberler
Göçerlerin kurt ve ayı tehlikesi altında zorlu yolculuğu
Göçerlerin kurt ve ayı tehlikesi altında zorlu yolculuğu
Levent ilk atış testini başarıyla geçti
Levent ilk atış testini başarıyla geçti
Çanakkale Çan’da saman deposunda yangın
Saman deposunda yangın
İstanbul'da son 10 ayda aranan 119 bin 958 kişi yakalandı
İstanbul’da 10 ayda 119 bin kişi yakalandı
Sağlık eski Bakanı Fahrettin Koca’ya büyük şok! CHP’li belediye mühürledi
Sağlık eski Bakanı Fahrettin Koca’ya büyük şok! CHP’li belediye mühürledi