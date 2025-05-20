Szymanski'nin talipleri arttı: Polonya basını duyurdu

Sarı lacivertlilerin başarılı oyuncusu Szymanski’nin takipleri artıyor… Polonya medyasına göre yıldız isme eski kulübü Feyenoord'un yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Lazio da talip oldu. Lazio'nun Sebastian Szymanski'ye teklif yapmaya hazırlandığını iddia edildi. Polonyalı oyuncu için 15 milyon euro gözden çıkaran İtalyan ekibinin sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi karşılaşmada görev alan 26 yaşındaki Polonyalı oyuncu, bu mücadelelerde 7 gol kaydederken, 9 asistlik katkı sağladı.