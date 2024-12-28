Szymanski'ye Almanya’dan talip çıktı. İlk teklifleri ortaya çıktı

Kaynak: Sabah
Szymanski'ye Almanya’dan talip çıktı. İlk teklifleri ortaya çıktı

Fenerbahçe’de takımdan ayrılması beklenen oyunculardan Szymanski'ye Almanya’dan talip çıktı. Freiburg, sarı lacivertli yönetime resmi teklifini iletti.

Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrilirken, ana gündem maddesi olan Anderson Talisca transferinde de sona gelindi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Sarı-lacivertlilerde Talisca'nın kadroya dahil edilmesi halinde, Sebastian Szymanski'nin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Polonyalı orta sahayı 2023-24 sezonu başında Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon euroya alan Fenerbahçe'nin kapısını ara transfer için Alman ekibi Freiburg çaldı. Freiburg, 15 milyon euroluk resmi teklifini iletirken Fenerbahçe yönetimi ise alacağı oyunculara göre Szymanski kararını bildirecek.

Szymanski, bu sezon 16 lig maçında 1 gol atıp 3 asistlik katkı verdi.

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