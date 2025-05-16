Szymanski’ye İtalya’dan 15 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe’nin 10 numara oyuncusu Sebastian Szymanski’ye İtalya Serie A ekiplerinden Lazio talip oldu. Sarı-Lacivertli kulübün satış listesine koyduğu 26 yaşındaki Polonyalı oyuncu için İtalyan kulübünün yaklaşık 15 milyon Euro civarında bir teklif sunduğu bildirildi.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, Fenerbahçe’de Sebastian Szymanski için ayrılık çanları çalıyor. Sarı-lacivertli yöneticilerin, Polonyalı yıldız için Lazio’dan gelen 15 milyon Euro’luk teklifi değerlendirme aşamasında olduğu aktarıldı.

Haberde, İtalyan kulübünün teklifini biraz daha yükseltmesi durumunda, yönetimin bu transfere onay verme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Oyuncunun da Serie A ekibinin formasını giymek istediği ve Fenerbahçe’ye, gelen teklifin kabul edilmesi yönünde talepte bulunduğu kaydedildi.

Piyasa değeri yaklaşık 17 milyon Euro olan Sebastian Szymanski, bu sezon 50 maçta forma giyerken 7 gol atıp 9 asist yapmayı başardı. Polonya Milli Takımı formasını 43 kez giyen oyuncunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.