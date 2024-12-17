Szymanski’ye İtalya’dan talip çıktı. İstanbul’a gelip izlediler

Kaynak: Fanatik
Szymanski’ye İtalya’dan talip çıktı. İstanbul’a gelip izlediler

Fenerbahçe’de sezon başından bu yana beklentilerin altında kalmasına rağmen Teknik Direktör Mourinho’nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Szymanski’ye İtalya’dan talip çıktı. Serie A ekipklerinden Fiorentina, radarına aldığı Porlonyalı oyuncuyu İstanbul’a gelerek izledi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon harikalar yaratan fakat bu sezon hücum hattında bekleneni bir türlü veremeyen Sebastian Szymanski, tartışmaların odağında. Bu doğrultuda oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, kendisinden beklenen oyunu sergileyemeyen Polonyalı orta saha, buna rağmen Avrupa kulüplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Tutto Mercato'da yer alan habere göre; oyuncuya Fiorentina talip çıktı. İtalyan ekibinin gözlemcilerinin UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçını Ülker Stadı'nda takip ettiği belirtildi.

Fiorentina Teknik Direktörü Palladino'nun da alınması yönünde onay verdiği öne sürülürken, İtalyan kulübü Sebastian Szymanski için 20 milyon Euroyu gözden çıkardı. Ancak oyuncu hakkında son kararı Mourinho verecek.

Ancak Jose Mourinho'nun Szymanski'nin takımda kalmasını istediğini ve ayrılığına karşı çıktığını yönetime bildirdiği ifade edildi.

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