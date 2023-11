T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/613 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 19

VASFI : İKİ KATLI KARGİR EV VE ARSASI

YÜZÖLÇÜMÜ : 436,67m2

MALİKLERİ : MEHMET BAŞER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/614 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 27

VASFI : BAHÇE

YÜZÖLÇÜMÜ : 510,94m2

MALİKLERİ : MEHMET BAŞER, YAŞAR BAŞER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/615 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 28

VASFI : BAHÇE

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.014,37m2

MALİKLERİ : MEHMET BAŞER, YAŞAR BAŞER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/616 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 29

VASFI : BAHÇE

YÜZÖLÇÜMÜ : 220,44m2

MALİKLERİ : RAMAZAN BAŞER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/617 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 30

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.185,43m2

MALİKLERİ : CELAL BAŞER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/618 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 31

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.803,57m2

MALİKLERİ : İSMET BAŞER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/619 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 32

VASFI : BAHÇE

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.299,14m2

MALİKLERİ : RAMAZAN BAŞER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/620 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 33

VASFI : BAHÇE

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.332,81m2

MALİKLERİ : YALÇIN BAŞER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/621 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 34

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 11.183,55m2

MALİKLERİ : ZÜBEYİR DANIŞ, KAMİL DANIŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/622 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 35

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 217,85m2

MALİKLERİ : NAİM BAŞER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/623 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 36

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 7.937,19m2

MALİKLERİ : ÜLFİYE YILDIRIM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/624 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 37

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 878,33m2

MALİKLERİ : MEHMET NEVZAT YILDIRIM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/625 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 38

VASFI : BAHÇE

YÜZÖLÇÜMÜ : 9.993,10m2

MALİKLERİ : ŞEMSETTİN YILDIRIM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/626 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 41

VASFI : BAHÇE

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.045,67m2

MALİKLERİ : ORHAN BAŞER, MEHMET EMİN BAŞER, SÜLEYMAN BAŞER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/627 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 39

VASFI : İKİ KATLI KARGİR EV VE ARSASI

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.122,82m2

MALİKLERİ : ŞEMSETTİN YILDIRIM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/628 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 280

PARSEL NO : 35

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 624,90m2

MALİKLERİ : TANER CAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/629 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 280

PARSEL NO : 36

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.319,20m2

MALİKLERİ : TANER CAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/630 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 4

VASFI : KARGİR EV VE ARSASI

YÜZÖLÇÜMÜ : 345,91m2

MALİKLERİ : NAZİME BAŞER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/631 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 6

VASFI : BAHÇE

YÜZÖLÇÜMÜ : 177,35m2

MALİKLERİ : MEHMET EMİN BAŞER, NAFİZ HİKMET BAŞER, ENGİN BULDUK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/632 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 310

PARSEL NO : 17

VASFI : BAHÇE

YÜZÖLÇÜMÜ : 15.410,52m2

MALİKLERİ : MEHMET EMİN BAŞER, NAFİZ HİKMET BAŞER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/633 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 279

PARSEL NO : 28

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 11.894,94m2

MALİKLERİ : MEHMET NEVZAT CAN, ALATTİN CAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/634 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 279

PARSEL NO : 38

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.438,34m2

MALİKLERİ : ERHAN CAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/635 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 279

PARSEL NO : 39

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 868,63m2

MALİKLERİ : ERHAN CAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/636 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 279

PARSEL NO : 51

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.033,88m2

MALİKLERİ : ALİ KEMAL KAYA, MEHMET CEMALETTİN KAYA, HANİFİ KAYA, SAFİYE KAYA, ZEKİ KAYA, FEHİME BULUTTEKİN, ŞEVKET KAYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/637 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 275

PARSEL NO : 52

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.929,56m2

MALİKLERİ : ALİ KEMAL KAYA, MEHMET CEMALETTİN KAYA, HANİFİ KAYA, SAFİYE KAYA, ZEKİ KAYA, FEHİME BULUTTEKİN, ŞEVKET KAYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/638 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 280

PARSEL NO : 1

VASFI : KARGİK AHIR VE ARSA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.203,90m2

MALİKLERİ : TANER CAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/639 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 280

PARSEL NO : 20

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.125,32m2

MALİKLERİ : CAHİT ÇELİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/640 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 280

PARSEL NO : 23

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.034,34m2

MALİKLERİ : ŞEMSETTİN YILDIRIM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/641 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 280

PARSEL NO : 24

VASFI : KARGİR EV VE ARSASI

YÜZÖLÇÜMÜ : 822,31m2

MALİKLERİ : TANER CAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023

ESAS NO : 2023/642 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü

ADA NO : 280

PARSEL NO : 25

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 255,02m2

MALİKLERİ : TANER CAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023