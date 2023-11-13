T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/613 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 310
PARSEL NO : 19
VASFI : İKİ KATLI KARGİR EV VE ARSASI
YÜZÖLÇÜMÜ : 436,67m2
MALİKLERİ : MEHMET BAŞER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/614 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 310
PARSEL NO : 27
VASFI : BAHÇE
YÜZÖLÇÜMÜ : 510,94m2
MALİKLERİ : MEHMET BAŞER, YAŞAR BAŞER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/615 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 310
PARSEL NO : 28
VASFI : BAHÇE
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.014,37m2
MALİKLERİ : MEHMET BAŞER, YAŞAR BAŞER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/616 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 310
PARSEL NO : 29
VASFI : BAHÇE
YÜZÖLÇÜMÜ : 220,44m2
MALİKLERİ : RAMAZAN BAŞER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/617 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 310
PARSEL NO : 30
VASFI : SULU TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.185,43m2
MALİKLERİ : CELAL BAŞER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/618 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 310
PARSEL NO : 31
VASFI : SULU TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.803,57m2
MALİKLERİ : İSMET BAŞER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/619 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 310
PARSEL NO : 32
VASFI : BAHÇE
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.299,14m2
MALİKLERİ : RAMAZAN BAŞER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/620 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 310
PARSEL NO : 33
VASFI : BAHÇE
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.332,81m2
MALİKLERİ : YALÇIN BAŞER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/621 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 310
PARSEL NO : 34
VASFI : SULU TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 11.183,55m2
MALİKLERİ : ZÜBEYİR DANIŞ, KAMİL DANIŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/622 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 310
PARSEL NO : 35
VASFI : SULU TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 217,85m2
MALİKLERİ : NAİM BAŞER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/623 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 310
PARSEL NO : 36
VASFI : SULU TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 7.937,19m2
MALİKLERİ : ÜLFİYE YILDIRIM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/624 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 310
PARSEL NO : 37
VASFI : SULU TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 878,33m2
MALİKLERİ : MEHMET NEVZAT YILDIRIM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/625 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 310
PARSEL NO : 38
VASFI : BAHÇE
YÜZÖLÇÜMÜ : 9.993,10m2
MALİKLERİ : ŞEMSETTİN YILDIRIM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/626 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 310
PARSEL NO : 41
VASFI : BAHÇE
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.045,67m2
MALİKLERİ : ORHAN BAŞER, MEHMET EMİN BAŞER, SÜLEYMAN BAŞER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/627 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 310
PARSEL NO : 39
VASFI : İKİ KATLI KARGİR EV VE ARSASI
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.122,82m2
MALİKLERİ : ŞEMSETTİN YILDIRIM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/628 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 280
PARSEL NO : 35
VASFI : YOL
YÜZÖLÇÜMÜ : 624,90m2
MALİKLERİ : TANER CAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/629 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 280
PARSEL NO : 36
VASFI : SULU TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.319,20m2
MALİKLERİ : TANER CAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/630 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 310
PARSEL NO : 4
VASFI : KARGİR EV VE ARSASI
YÜZÖLÇÜMÜ : 345,91m2
MALİKLERİ : NAZİME BAŞER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/631 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 310
PARSEL NO : 6
VASFI : BAHÇE
YÜZÖLÇÜMÜ : 177,35m2
MALİKLERİ : MEHMET EMİN BAŞER, NAFİZ HİKMET BAŞER, ENGİN BULDUK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/632 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 310
PARSEL NO : 17
VASFI : BAHÇE
YÜZÖLÇÜMÜ : 15.410,52m2
MALİKLERİ : MEHMET EMİN BAŞER, NAFİZ HİKMET BAŞER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/633 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 279
PARSEL NO : 28
VASFI : BAĞ
YÜZÖLÇÜMÜ : 11.894,94m2
MALİKLERİ : MEHMET NEVZAT CAN, ALATTİN CAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/634 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 279
PARSEL NO : 38
VASFI : SULU TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.438,34m2
MALİKLERİ : ERHAN CAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/635 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 279
PARSEL NO : 39
VASFI : YOL
YÜZÖLÇÜMÜ : 868,63m2
MALİKLERİ : ERHAN CAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/636 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 279
PARSEL NO : 51
VASFI : SULU TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.033,88m2
MALİKLERİ : ALİ KEMAL KAYA, MEHMET CEMALETTİN KAYA, HANİFİ KAYA, SAFİYE KAYA, ZEKİ KAYA, FEHİME BULUTTEKİN, ŞEVKET KAYA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/637 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 275
PARSEL NO : 52
VASFI : YOL
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.929,56m2
MALİKLERİ : ALİ KEMAL KAYA, MEHMET CEMALETTİN KAYA, HANİFİ KAYA, SAFİYE KAYA, ZEKİ KAYA, FEHİME BULUTTEKİN, ŞEVKET KAYA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/638 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 280
PARSEL NO : 1
VASFI : KARGİK AHIR VE ARSA
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.203,90m2
MALİKLERİ : TANER CAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/639 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 280
PARSEL NO : 20
VASFI : SULU TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 5.125,32m2
MALİKLERİ : CAHİT ÇELİK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/640 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 280
PARSEL NO : 23
VASFI : SULU TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.034,34m2
MALİKLERİ : ŞEMSETTİN YILDIRIM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/641 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 280
PARSEL NO : 24
VASFI : KARGİR EV VE ARSASI
YÜZÖLÇÜMÜ : 822,31m2
MALİKLERİ : TANER CAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/642 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarabulakKöyü
ADA NO : 280
PARSEL NO : 25
VASFI : YOL
YÜZÖLÇÜMÜ : 255,02m2
MALİKLERİ : TANER CAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2023
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|BASIN NO: ILN01929884