T.C. A N K A R A 27. ASLİYE CEZA MAHKEMİSİ

Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2023 / 00:01



ESAS NO. : 2022/877

KARAR NO. : 2023/136

Hükümlü ve Tutuklunun kaçması suçundan sanık Murat ve Emine'den olma 01.08.1996 d.lu YASİN DÜNDAR hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık YASİN DÜNDAR 'ın üzerine atılı Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması suçundan TCK'nun 292/1,62 CMK 251/3Maddeleri gereğince 4 Ay 15 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, CMK'nun 252/1-2 ve devamı maddeleri uyarınca kararın tebellüğünden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle mahkememize itirazı kabil, itiraz üzerine duruşma açılıp genel hükümlere göre yargılama yapacağı hususunun bilinmesine, duruşma gününün tebliğine rağmen gelmeyen tarafın yine yokluğunda hüküm verilebileceğine,

Karar verildiği ancak ilamın bütün aramalara rağmen sanığın bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince Sanık YASİN DÜNDAR'a ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.