T.C. ACIPAYAM (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 27 Eylül 2023 / 00:01

Sayı :2023/25 Ort. Gid. Satış 23/09/2023 Konu : TebligatİLAN

Acıpayam Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışına karar verilen aşağıda yazılı taşınmazlar 1. Satış günü 30/01/2024-06/02/2024 tarihleri arasında, satılamadığı takdirde 2. Satış günü olan 28/02/2024-06/03/2024 tarihleri arasında karşılarında yazılı saatte belirlenen fiyatlar ile açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalında (esatis.uyap.gov.tr) satılacaktır.

1-Acıpayam İlçesi Mevlütler Mahallesi 103 ada 30 parsel 18.023,36 TL-10,00

2- Acıpayam İlçesi Akalan Mahallesi 778 ada 14 parsel 21.395,07 TL -10,10

3-Acıpayam İlçesi Mevlütler Mahallesi 103 ada 15 parsel 22.710,40 TL-10,20

4- Acıpayam İlçesi Mevlütler Mahallesi 107 ada 28 parsel 26.960,89 TL-10,30

5- Acıpayam İlçesi Mevlütler Mahallesi 107 ada 31 parsel 47.720,48 TL-10,40

6- Acıpayam İlçesi Akalan Mahallesi 778 ada 25 parsel 90.191,41 TL-10,50

7- Acıpayam İlçesi Akalan Mahallesi 778 ada 13 parsel 102.529,34 TL-11,00

8- Acıpayam İlçesi Mevlütler Mahallesi 163 ada 3 parsel 183.021,33 TL-11,10

9- Acıpayam İlçesi Mevlütler Mahallesi 218 ada 2 parsel 191.283,82 TL-11,20

Hissedar Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yukarı mahalle nüfusuna kayıtlı Hıdır ve Zeynep'ten olma,19/04/1942 d.lu, GÜLİZAR ERCAN'a tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup, iş bu satış ilanı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.