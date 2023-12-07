T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 07 Aralık 2023 / 00:01

Sayı : 2023/433 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

İSTANBUL MUHAKEMAT (HAZİNE) MÜDÜRLÜĞÜ ile NİKOLA OĞLU ARİSTİDİ DEKAVALA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen,gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 28/11/2023

GAİP

Nikola Oğlu Aristidi Dekavala,

Nikola oğlu Andon Dekavala,

Nikolaki oğlu Andriko Dekavala,

Nikola kızı Anti,

Ahilya kızı Eleni,

Ahilya kızı Sultana,

Hiristo kızı Maryora,

Nikola oğlu Andon Dekavalos