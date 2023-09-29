T.C. ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İ L A N

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2023 / 00:01



DOSYA NO : 2021/1605 EsasKARAR NO : 2023/365 Karar

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin 12/05/2023 tarih ve2021/1605-2023/365 E-K sayılı ilam ile hakkında 3/18 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDENİYLE DENETİMLİ SERBESTLİK (CMK 231/8) kararı verilen Hasan ve Ganime oğlu, 01/01/1994 Adıyaman doğumlu, Adıyaman, Merkez, Büyükkırıklı mah/köy nüfusuna kayıtlı, Yeni Mah. 26173 sok. No:1 iç kapı no:3 Merkez/Adıyaman, Sanık KEMAL TUNCAY tüm aramalara rağmen bulunamamış ve hakkında mahkememizce verilen gerekçeli karartebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.09.2023