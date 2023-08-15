T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2023 / 00:01



Sayı : 2022/468 Esas

İLAN

Davacı MEHMET KÖROĞLU ile Davalılar ARZU BARDAK, CEVDET TAHÇI, COŞKUN TAHÇI, DOĞAN TAHÇI, EROL TAHÇI, FEHİME AŞICIOĞLU, GÖKHAN TAHÇI, GÜLER ÇEKMECELİOĞLU, KEMAL TAHÇI, MEHMET TAHÇI, MEHMET TAHÇI, MELTEM KARAKUŞ, MURAT TÜRKDURMAZ, NECDET TAHÇI, NİMET TOLU, SEDA TÜRKDURMAZ EZER, SELVER EROĞUL, SERAP BÜLBÜL, SERAP TAHÇI, SERKAN TAHÇI, SEVİM GÜLTEKİN, SEVİM TAHÇI, SONER TAHÇI arasında mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Tenfizi davası nedeniyle; Davalı Mehmet Tahçı (Abdullatif oğlu)'nın mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresine davetiye çıkartılmışsa da tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, tebligata yarar adresi tespit edilememiş olup adına çıkartılacak davetiyenin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir."7201 sayılı tebligat kanununun 28, 29 ve 31 maddeleri gereğince ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ayrıca HMK'nın 127. Maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesinin verilmesi ihtar ve tebliğ olunur." tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Davalı Mehmet Tahçı (Abdullatif oğlu)'nın duruşmasının bırakıldığı 27/09/2023 günü saat 10:55 de mahkemeye bizzat gelmesi veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi aksi halde hakkındaki davanın gıyabında görüleceğinin bilinmesi tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.