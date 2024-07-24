T.C. Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



Sayı :2024/355 Esas

Dava konusu Adana ili, Yüreğir ilçesi, ,Köprülü Mahallesi, 9192 Ada ,16 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü: 05/11/2024 saat:10:00

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