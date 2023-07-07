T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 07 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı :2023/201 Esas

İLAN

Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi Dava konusuAdana ili, Seyhanilçesi, Mıdık Mahallesi, 856 Ada, 31 parselsayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,Davacı AdanaSeyhan Belediye Başkanlığı tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü: 20/09/2023 , saat:09,20