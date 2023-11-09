T.C. ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2023 / 00:01



Sayı :2022/77 Esas

Davacı ORTAK VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar BÜLENT ÖZSEVİNÇ, MEHMET KOCA arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle; MEHMET KOCA(TCKN:18922163574) 'ya 21/08/2023tarihli ön inceleme tensip tutanağı gösterilen adreste tebliğ yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, HMK 139/1 ve 150 /1 maddesi uyarınca; "Sulh için gerekli hazırlığınn yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, karşı tarafın sizin muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri tebliğ etmeleri ihtar olunur.28/09/2023