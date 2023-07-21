T.C. ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2023 / 00:01

İ L A N

Sayı : 2023/128 Esas

Konu : Gaiplik ADANA MALİYE HAZİNESİ ileADANA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Adana ili, Seyhan ilçesi, Akkapı Mah. 695 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın hisse maliki olan Esat Kızı Hatice'nin kim olduğu, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Adana 1. Sulh Hukuk (Vesayet Hakimliği) Mahkemesi'nin 02/02/2012 tarih ve 2011/3985 Esas, 2012/374 Karar sayılı ilamı ile 3561 Sayılı yasa gereği olarak Adana Defterdarlığı kayyım tayin edilmiş ve gaipliğe karar verilmesi ve maliki olduğu yukarıda bilgileri yazan taşınmazın hazine adına tesciline ve kayyımlık hesabında biriken paranın ödenmesine yönelik davası açılmış olup, Esat kızı Hatice'yi tanıyan, bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler ve mirasçısı olduğunu iddia edenlervar ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2023/128 Esas sayılı dosyasınabaşvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği taktirde adı geçen Esat kızı Hatice hakkında Gaiplik Kararı verileceği ve yapılacak yargılama sonucunda yasal şartların oluştuğu takdirde ilgili taşınmazın hazine adına tescilineve kayyımlık hesabındabiriken paranın ödenmesi kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.

GAİP ESAT Kızı HATİCE