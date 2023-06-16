T.C. ADANA 2. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Haziran 2023 / 00:01

Sayı : 2022/871 Esas

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Bilinen son adresine tebligat yapılamaması ve yapılan tüm araştırmalara rağmen başka bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesi özetinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince "Fadile İhsen tarafından, 02/11/2022 tarihinde Yasemin Sattuf aleyhine, Velayetin Kaldırılması davası" açıldığı hususunun, bu ilanının yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı diyeceklerini içeren cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde davayı inkar etmiş sayılacağı, dilekçeler aşaması tamamlandığı takdirde 24/10/2023 günü saat 11:10'da mahkememiz duruşma salonunda ön inceleme duruşmanın yapılacağı, duruşmada hazır bulunmaması veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmemesi halinde, davayı takip etmediği takdirde daha sonra yokluğunda tahkikat, sözlü yargılama ve karar duruşmalarının da yapılacağı ve esas hakkında karar verileceği hususları davalı Yasemin Sattuf'a (YKN. 99821860924, Emine ve Hüseyin kızı,01/01/2000-Halepdoğ.lu) ilanen tebliğ olunur.