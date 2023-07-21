T.C. ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı : 2023/186 Esas

Davacı , MALİYE HAZİNESİ ileDavalı , ADANA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Adana ili, Seyhan İlçesi, Tepebağ Mahallesi, 263 ada 15parsel sayılı taşınmazın hisse maliki olan Cavat'ın kim olduğu, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2011/1077 Esas- 2011/3798 Karar sayılı ilamı ile 3561 Sayılı yasa gereği olarak Adana Defterdarlığı kayyım tayin edilmiş ve gaipliğe karar verilmesi davası açılmış olup, Cavat'ı tanıyan, bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2023/186 Esas sayılı dosyasınabaşvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği taktirde adı geçen Cavat hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.