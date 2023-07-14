T.C. ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2023 / 00:01

Esas No : 2021/298 Esas

MİRASÇI : LEVENT TUNÇ - T.C.: 136*****720 Davacı muris Nuray ÇİÇEK tarafından davalılar aleyhine açılan Nüfus (Ana-Baba Adının Düzeltilmesi) davasının yapılan yargılamasında, muris Nuray ÇİÇEK mirasçısı olarak tarafınıza, bildirilen ve/veya araştırma sonucu tespit edilen adresinize ilgili tebligatlar çıkartılmış ancak çıkartılan davetiyenin tebliğ edilemediği ve ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.Bu nedenle muris Nuray ÇİÇEK'in mirasçısı olarak açılan davayı hep birlikte takip etmediğiniz taktirde, davayı takip edenlerin terekeye temsilci atanması sağlamak suretiyle davaya devam edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.13/06/2023

Duruşma günü ve saati : 19/09/2023 - 10.40

Duruşma Yeri : Adana 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu - 1. Kat K Blok