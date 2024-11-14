T.C. Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ADANA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/591 Esas

DAVALI : FAHMETTİN YALÇIN (T.C. 21667013000)

Davacı , TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI ileDavalı , FAHMETTİN YALÇIN arasında mahkememizde görülmekte olan Bankalarca Kullandırılan Ticari Kredilerden Ve Ticari Kredili Mevduatlardan Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davası nedeniyle; Davalı Fahmettin Yalçın'a kredi borçlarının gönderilen ihtarnameye rağmen ödenmemesi üzerine Adana Banka Alacakları İcra Dairesinin 2023/2004 E sayılı dosyasında 10/01/2023 tarihinde toplam 66.402,16 TL üzerindenicra takibi başlatıldığı, yapılan itiraz üzerine takibin durduğu, itirazın haksız olduğundan bahisle iptaline, davalı aleyhine %20 den az olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesi istenmiştir. Davalı Fahmettin Yalçın'a gönderilen tebligatların iade edilmesi ve araştırmalar sonucu tebliğe yarar adresi tespit edilemediği için dava dilekçesi özetinin, tensip zaptının, ilanen tebliğine karar verilmiştir.T.K'nun 31. md gereğince; ilandan 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağından, davalı Fahmettin Yalçın'a HMK 122. md.si gereğince tebligattan itibaren 2 haftaiçindecevap dilekçesi vermesi, aksi haldedavacının dayandığı vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, (HMK 128),

HMK'nın 139. Maddesi gereğince;" dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi vermeniz( HMK 317), tüm delillerinizi ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elinizde bulunan delil ve belgelerinizi dilekçeye eklemeniz, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayacak bilgileri açıklamanız (HMK 318),delillerinizin toplanması için gereken avansı (asgari 175,00-TL) yatırmanız ihtar olunur." şerhli ilanı ile davalı Fahmettin Yalçın adına davetiye yerine kain olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.