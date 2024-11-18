T.C. Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 18 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ADANA 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2018/100 Esas

KARAR NO : 2023/995

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/11/2023 tarihli ilamı ile 151/1, 116/2, 142/2.h.2 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Muhammed Ali ve Fatma oğlu, 1993 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ABDURRAHMAN HACİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılanın istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE 50 BİN ÜSTÜBİRGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, ve Genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde ilanen tebliğine2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

3- Hükmün 1412 sayılı CMUK"nun 310. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün Adana Bölge AdliyeMahkemesine itiraz edebileceği yasa yoluna başvurmadığı takdirde mahkememiz ilamının kesinleşeceği İLAN OLUNUR