T.C. ADANA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 05 Mayıs 2023 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2017/1102KARAR NO : 2018/674

Zincirleme Şekilde Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/12/2018 tarihli ilamı ile beraatkarar verilen, Aydınbaba Mah. Esenbek Cad. No:8 Şahinbey/GAZİANTEP adresinde ikamet eden, Selim ve Dibe oğlu 13/07/1975 Halep doğumlu Sanık Muhammed Hayr KERMO KARBİK (Yabancı Kimlik No: 99593195774) tüm aramalara rağmen bulunamamış, 11/12/2018 tarihli gerekçeli karar ve mağdurlar zorunlu vekillerinin İstinaf Başvuru Dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.