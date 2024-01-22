T.C. ADANA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 22 Ocak 2024 / 00:01



İ L A N

DOSYA NO : 2017/306

KARAR NO : 2023/422

Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/07/2023 tarihli ilamı ile Beraatkararı verilen, Sümer Mah. 69200 Sok. No:10 Seyhan/ Adana adresinde ikamet eden, Mahmud ve Meryem oğlu ,20/01/1995 RAKKA doğumlu, KUSAİ ALDAYF (Yabancı Kimlik No: 99911088870) tüm aramalara rağmen bulunamamış, 13/07/2023 tarihli gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.15/01/2024