T.C. ADANA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 05 Mayıs 2023 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2022/87KARAR NO : 2022/391

Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/05/2022 tarihli ilamı ile beraatkarar verilen, Yeni Mevkii Yeni Küme Evleri No:22/1 İç Kapı No:1 Çetmi Taşköprü / KASTAMONU adresinde ikamet eden, Ahmad ve Fatem oğlu, 05/12/1981 Raqa doğumlu Sanık Khaled AL KHALAF (Yabancı Kimlik No: 99926667138) tüm aramalara rağmen bulunamamış, 31/05/2022 tarihli gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.