T.C. ADANA 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 20 Haziran 2023 / 00:01



İ L A N

DOSYA NO : 2021/721

KARAR NO : 2022/468

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasından Sanığın, mağdura yönelik Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmasuçundan 267/1 maddesi ile1 YILHAPİS CEZASIİLE CEZALANDIRILMASINA, 5237 sayılı CMK'nın223/5 nci maddesi gereğince neticeten 1 YILHAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan, TCK'nın 179/2 maddesinin yollamasıyla 179/2 maddesi uyarınca yasaya muhalefet suçundan neticeten 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINAkarar verilen, Çarkıpare Mah. 1031 Sk. No: 1C İç Kapı No: 25 Sarıçam/ADANA adresinde ikamet eden, Ahmet ve Hatice oğlu, 18/01/1983Halep/SURİYE doğumlu Mehmet MEHMET (T.C. Kimlik No: 23525771316) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.