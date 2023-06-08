T.C. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 08 Haziran 2023 / 00:01

İ L A N

Sayı :2022/1907 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan TEKİN BİLİCELİ'nin 1995 yılından beri kayıp ve nerede olduğu bilinmediğinden dolayı mahkememize gaipliğe karar verilmesi davası açılmış olup, TEKİN BİLİCELİ hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenlerin ilan tarihinden 6 ay içerisinde mahkememizin 2022/1907 Esassayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği taktirde, adı geçenhakkında mevcut delillerle karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : TEKİN BİLİCELİ -15790681940 Bingöl ili,Karlıova ilçesi, Ilıpınarmah/köy,15 Cilt,58 Aile sıra no,50 sırada nüfusa kayıtlı, İsmail ve Fatma oğlu, 01/01/1975 dogumlu,

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